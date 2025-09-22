El Partido Acción Ciudadana (PAC) definió sus candidatos a diputados según el acuerdo Partido Agenda Democrática Nacional (ADN) con quien realiza una coalición para estas elecciones.

Se confirma que la candidata presidencial Claudia Dobles también irá por el primer lugar de San José.

En el segundo lugar de la capital, Alexander Solís, quien fue presidente ejecutivo de la CNE (2018-2022).

Sergio Alfaro Salas, va por el primer lugar de Alajuela. Fue ministro de la Presidencia (2015-2018), Embajador de Costa Rica ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea (2018-2022), y presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (2014-2015). También se desempeñó como diputado (2007-2010).

Boris Ramírez Vega, candidato por el primer lugar de Heredia. Fue presidente ejecutivo del Sinart (2020-2022) y director de Comunicación del Gobierno de la República (2014-2018).

Limón en primer lugar lo ostenta Andrea Peraza Rogade, educadora con amplia trayectoria en docencia.

El primer lugar por Cartago para Joselyne Sánchez Soto, profesional en sociología y administración de empresas. Fue asesora legislativa.

Por Puntarenas en primer lugar va Luis Alberto Villalobos Artavia, administrador de empresas.

Martín Antonio Reyes Salinas, se ubica en el primer lugar por la provincia de Guanacaste. Reyes es médico cirujano.

Dobles, explicó que se trata de personas con destacado liderazgo y trayectoria en diversas áreas de vital importancia para la agenda legislativa que merece Costa Rica.