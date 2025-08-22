El Saprissa regresó a Costa Rica, tras perder en Panamá ante el Independiente, por la Copa Centroamericana.
En el Aeropuerto Juan Santamaría atendió Erick Lonis, Jefe del Comité Deportivo.
¿Qué analiza de lo que viven?
Sí estamos preocupados y también estamos en modo análisis total y permanente de lo que está pasando y cómo resolverlo. Es difícil, de la noche a la mañana, tener todas las respuestas. Estamos seguro de que las estamos buscando y más tarde que temprano vamos a superar la situación. El rendimiento no es bueno, hay que admitirlo y debemos resolverlo.
¿Son responsables los jugadores?
Cuando esto pasa no se ve solo a un factor, son una serie de factores. En los equipos todos somos responsables, jugadores, cuerpo técnico y las decisiones que se han tomado. No podemos evadir responsabilidades. Todos somos responsables y no podemos aflojar. Esto se corrige entre todos.
Sigue o no el técnico
¿Tiene Wanchope garantizado su puesto?
No quiero hacer ese tipo de aseveraciones puntuales. Desde el partido contra Belice hemos venido haciendo análisis y viendo el por qué tenemos esos baches tan profundos. Igual después del partido ante Liberia y ayer (miércoles). Me ha tomamdo casi toda la noche y la mañana estar haciendo análisis, pero estoy seguro de que vamos a llegar a una conclusión pronta.
¿Está en análisis la continuidad de Paulo César?
Yo no he dicho eso, lo que he dicho es que estamos analizando todos los factores, entre los que está obviamente el cuerpo técnico, los jugadores y todos los factores que han influido para no tener un buen rendimiento.
¿Tiene razón Esteban Alvarado al hablar de actitud y hombría?
Cuando se dan este tipo de baches son varias cosas, a veces se dice fácilmente actitud, pero ante la impotencia y condiciones de juego parece que es falta de actitud. Pero es que no se tiene claro lo que se tiene que hacer. Esa puede ser alguna de las razones. La actitud es posible que también, pero hay que analizarlo. Quiero concentrarme más en situaciones específicas de juego y como resolverlas. En jugadas especificas no conocemos lo que tenemos que hacer y es en forma individual. Es un trabajo intenso que debemos hacer.
¿Wanchope se juega el puesto ante Motagua o en el clásico?
No quiero entrar en ese tema. Estamos analizando todo, no quiero dar la impresión de que todo se resuelve quitando al técnico. Ustedes son gente de fútbol y esto pasa, no es solamente de una persona que tenga la responsabilidad. Ya estamos tomando decisiones.
¿Cómo está Paulo Wanchope?
Está muy golpeado y lo entiendo. Sabemos del nivel de exigencia que ha tenido en toda su carrera. Todos estamos
golpeados, pero no toca nada más que analizar, ir para adelante e ir tomando las medidas necesarias para que esto no se repita. No podemos volver a jugar un partido así.
¿Saprissa debería estar mejor con el equipo que tiene?
El equipo que tenemos no es para estar en esta situación. Son buenos jugadores, son buenos muchachos, pero algo está pasando con su actitud y lo sabremos pronto. Somos Saprissa y no es la primera vez que estamos en esta situación. Tenemos que mejorar sí o sí.