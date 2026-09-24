Pablo Alborán revela que subirá a una tica al escenario

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El reconocido cantante español, Pablo Alborán, prepara una noche diferente para su regreso a Costa Rica y, esta vez, algunos de sus seguidores podrían terminar compartiendo escenario con él.

Foto: Redes sociales

Como parte del espectáculo, el cantante español tiene previsto invitar a varios fans a subir durante algunas de sus canciones, en uno de los momentos con los que busca tener mayor cercanía con el público.

La dinámica abre una posibilidad que seguramente ilusionará a más de una costarricense: una fan tica podría ser una de las personas que termine junto al artista frente a todo el público.

El momento formará parte de un espectáculo que también tendrá un importante despliegue musical, iluminación y recursos visuales, con un concepto renovado para esta presentación.

La presentación de Alborán promete así no limitarse a un concierto tradicional, sino incluir momentos de interacción directa con sus seguidores.

Foto: Redes sociales

Además, todavía quedan las últimas entradas disponibles para quienes quieran asistir al espectáculo. La organización indicó que los boletos pueden adquirirse mediante Linke-Arte.

Por ahora, queda la expectativa de conocer quiénes serán los fans que tendrán la oportunidad de subir al escenario y si alguna costarricense podrá cantar junto a una de las voces españolas más reconocidas de la música en español.