Pablo Alborán revela que subirá a una tica al escenario

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El reconocido cantante español, Pablo Alborán, prepara una noche diferente para su regreso a Costa Rica y, esta vez, algunos de sus seguidores podrían terminar compartiendo escenario con él.
Como parte del espectáculo, el cantante español tiene previsto invitar a varios fans a subir durante algunas de sus canciones, en uno de los momentos con los que busca tener mayor cercanía con el público.
La dinámica abre una posibilidad que seguramente ilusionará a más de una costarricense: una fan tica podría ser una de las personas que termine junto al artista frente a todo el público.
El momento formará parte de un espectáculo que también tendrá un importante despliegue musical, iluminación y recursos visuales, con un concepto renovado para esta presentación.
La presentación de Alborán promete así no limitarse a un concierto tradicional, sino incluir momentos de interacción directa con sus seguidores.
Además, todavía quedan las últimas entradas disponibles para quienes quieran asistir al espectáculo. La organización indicó que los boletos pueden adquirirse mediante Linke-Arte.
Por ahora, queda la expectativa de conocer quiénes serán los fans que tendrán la oportunidad de subir al escenario y si alguna costarricense podrá cantar junto a una de las voces españolas más reconocidas de la música en español.