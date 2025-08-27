Un total de cuatro jugadores del primer equipo del Puntarenas F.C. quedaron fuera de la planilla oficial de primera división, previo a que se juegue la Fecha 6 del Torneo Apertura.

Por medio de un comunicado de prensa el cuadro de la Perla del Pacífica mencionó que “los jugadores Daniel Quirós, Keylor Ramírez, Miguel Sansores y Gael Alpízar no continuarán en Puntarenas F.C. para esta temporada.

Agradecemos su compromiso y entrega vistiendo el color más feliz y les deseamos éxitos en cada etapa que venga de su carrera profesional”.

Pero los porteños tuvieron otro movimiento, el regreso del delantero panameño Alexander Cundumí Saavedra, quien mide 1.80 metros y tiene 28 años. Regresa a la que fue su casa, tras su paso por el Sporting F.C.