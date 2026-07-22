Ozuna ofrecerá fiesta de Halloween en Costa Rica

La noche más escalofriante del año tendrá mucho ritmo en Costa Rica. El cantante puertorriqueño Ozuna llegará al país el próximo 31 de octubre para la fiesta de Halloween con un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores de la música urbana.

El artista se presentará en la Explanada del Centro de Convenciones de Costa Rica como parte de su gira mundial, en un evento producido por Electric Animals y MagFlow, que prepara una producción de gran formato con tecnología de punta, sonido profesional, efectos visuales y una puesta en escena de nivel internacional.

Con un repertorio cargado de éxitos como Se Preparó, Baila Baila Baila, Caramelo, El Farsante, La Modelo, Taki Taki y Criminal, el puertorriqueño promete convertir la celebración de Halloween en una noche llena de música, baile y energía.

Foto: Randall Sandoval

“La llegada de Ozuna a Costa Rica representa un gran compromiso para MagFlow. Estamos preparando una experiencia de calidad mundial, cuidando cada detalle para que el público disfrute de una noche inolvidable”, afirmó Sam Zahedi, productor de MagFlow.

Esta será la segunda visita de Ozuna a Costa Rica en 2026. La última vez que el puertorriqueño se presentó en el país fue el pasado 14 de marzo, cuando formó parte del cartel del Picnic Festival Centroamérica.