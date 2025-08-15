El centro comercial Oxígeno emitió un comunicado sobre su posición ante las facilidades Pet-Friendly y las nuevas reglamentaciones emitidas por el Ministerio de Salud.

Oxígeno indicó que están “realizando un análisis detallado del comunicado emitido por dicha entidad” y comunicarán de forma oportuna las nuevas disposiciones.

El comunicado indica:

En Oxígeno reafirmamos nuestro compromiso con el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, así como de todas las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y cualquier otro ente regulador competente.

En congruencia con este compromiso, estamos realizando un análisis detallado del comunicado emitido por dicha entidad el pasado miércoles, a fin de determinar las acciones que, en caso de ser necesarias, nos permitan actualizar, reforzar o complementar nuestra política, protocolo y reglamento pet-friendly.

Nuestro enfoque hacia la mejora continua y la seguridad de todos los visitantes es permanente. Como espacio pet-friendly, contamos con medidas claras que promueven una convivencia responsable, permaneciendo vigilantes ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad y el bienestar de nuestros clientes.

Mascotas en centros comerciales del país. Fotografía Issac Villalta

Disponemos de protocolos específicos para la atención de incidentes, así como de una política y un reglamento que deben ser cumplidos por todos los propietarios de mascotas. Estos lineamientos se encuentran debidamente señalizados y disponibles para consulta dentro de nuestras instalaciones.

Asimismo, ofrecemos un parque canino al aire libre y áreas abiertas especialmente diseñadas para que las mascotas puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado.

Reiteramos nuestra disposición para atender cualquier consulta y para comunicar, de forma oportuna y transparente, las medidas que se adopten.

Continuaremos trabajando de la mano con nuestros comercios aliados para mantenernos como un espacio seguro, inclusivo y responsable para todas las familias y sus mascotas.

Nuevas reglamentaciones

El Ministerio de Salud reforzó la regulación del ingreso de mascotas para centros comerciales tras lo ocurrido en Multiplaza Escazú donde un perro mordió a un menor de edad.

Las nuevas disposiciones indican:

Los perros y gatos son animales de compañía, únicamente, según el Decreto Ejecutivo 31626.

En general, no se permite el ingreso ni permanencia de animales de compañía en los establecimientos de servicios de alimentación al público, sujetos a permiso sanitario del Ministerio de Salud, sin de previo cumplir con lo dispuesto en el artículo 61, inciso C del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público.

Si un negocio decide permitir animales de compañía, deberá cumplir al menos con estas medidas: Colocar rótulos visibles que indiquen que aceptan mascotas, qué tipo, y las condiciones (uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal). La persona dueña debe recoger y desechar los excrementos en los lugares habilitados, especialmente para estos. Contar con un espacio y contenedores para desechar los residuos de las mascotas. Tener en su plan de emergencias una guía para accidentes e incidentes relacionados con animales y contar con pólizas de seguro y comunicarlo a todos sus funcionarios. Asegurarse de que las mascotas estén siempre bajo control de una persona adulta y responsable.



Excepción: sí está permitido el ingreso de animales de asistencia (por ejemplo, perros guía para personas con discapacidad visual). Estos pueden permanecer en los establecimientos de servicios de alimentación al público, pero no en las zonas donde se preparan los alimentos.

Responsabilidad: tanto el negocio como la persona dueña de la mascota deben cumplir con las leyes y reglamentos de salud y bienestar animal.