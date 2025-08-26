El emprendimiento costarricense continúa destacando por historias de jóvenes que convierten ideas en proyectos con proyección global.

Este es el caso de Owluxe, una marca de ropa deportiva creada por Gabriel Amador y Kenneth Smiley, unos jóvenes de 24 años, quienes unieron sus conocimientos, experiencias y visión para generar un negocio innovador, centrado en fitness, estilo y calidad.

La idea surgió hace casi cuatro años, cuando Gabriel Amador iniciaba un pequeño negocio de reventa de ropa en redes sociales mientras estudiaba en la universidad.

Su interés por la indumentaria deportiva y el mundo del gimnasio lo llevó a crear diseños propios y pensar en una marca con identidad propia.

Años más tarde, Kenneth Smiley, quien residía en Canadá y se especializaba en entrenamiento físico y nutrición, se unió al proyecto, aportando experiencia y visión internacional.

A pesar de la distancia entre Estados Unidos y Canadá, ambos desarrollaron la marca a través de reuniones virtuales diarias, aprendizaje autodidacta en diseño gráfico y estudio constante de logística y administración.

El nombre Owluxe y su logotipo, un búho, no son casualidad. Los fundadores explican que eligieron este símbolo por su visión amplia, capacidad de adaptación y fortaleza estratégica.

“El búho representa claridad y enfoque, cualidades que queremos transmitir a quienes usan nuestras prendas”, comentan los emprendedores.

La idea es que la marca inspire disciplina, constancia y un estilo de vida saludable, valores que los empresarios consideran fundamentales en la práctica del fitness.

Sus productos

Los primeros productos de Owluxe incluyeron los mandala shorts, shorts de poliéster 100% transpirable con diseños detallados inspirados en el arte del búho, y camisetas tank tops con logotipo bordado.

Posteriormente, lanzaron camisetas oversize (camisas grandes) y buzos tipo joggers, ampliando la oferta y adaptándose a tendencias actuales, así como gorras, entre otros.

La inclusión de la línea femenina refleja la intención de ofrecer productos para todos los públicos interesados en este tipo de vida.

Cada diseño es supervisado por los fundadores, combinando creatividad y funcionalidad, y apoyándose en un equipo de diseñadores. Los dueños aseguran que este proceso fue de mucho aprendizaje para ellos, pues tuvieron que aprender a dominar otras habilidades.

A seis meses de haber iniciado operaciones, la marca ya ha logrado sus primeras ventas internacionales, en Estados Unidos y Canadá, y mantiene planes para expandirse en Norteamérica. No obstante, aseguran que es de vital importancia consolidarse primero en el mercado local.

Aconsejan aprender

Los emprendedores destacan la importancia de aprender lo básico que conlleva el emprender, como lo es administración, inventario, flujo de productos y hábitos financieros, que consideran fundamentales para escalar el negocio y mantener un control efectivo del proyecto.

Para quienes buscan emprender, Amador y Smiley subrayan la confianza en uno mismo y la pasión como motores del éxito. Recomiendan asumir riesgos calculados, ser pacientes y disciplinados, y no dejarse desalentar por críticas externas. La perseverancia, explican, es clave.

“El proceso puede ser difícil, pero si se sigue la pasión, los resultados llegan”, aseguran los fundadores.

Este proyecto, según sus fundadores, busca impactar positivamente en la vida de las personas, inspirándolas a mejorar su estilo de vida, fortalecer su disciplina y perseguir metas personales.

Con nuevas colecciones en preparación y un enfoque inclusivo, Owluxe proyecta continuar su crecimiento, consolidar su presencia en Costa Rica y expandirse internacionalmente.