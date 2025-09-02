Hace un año, Bryan Oviedo tenía un acuerdo con la AD San Carlos para ser nuevo jugador de la institución del norte.

Sin embargo, a último minuto apareció la Liga Deportiva Alajuelense para llevarse al lateral izquierdo a sus filas, por lo que dejó “plantado” a los Toros del Norte.

Sin embargo, un año después de la polémica, Oviedo fue anunciado con los sancarleños.