Hace un año, Bryan Oviedo tenía un acuerdo con la AD San Carlos para ser nuevo jugador de la institución del norte.
Sin embargo, a último minuto apareció la Liga Deportiva Alajuelense para llevarse al lateral izquierdo a sus filas, por lo que dejó “plantado” a los Toros del Norte.
Sin embargo, un año después de la polémica, Oviedo fue anunciado con los sancarleños.
“ Bienvenido Bryan Oviedo, lateral costarricense de amplia trayectoria en el fútbol internacional y selección nacional, se une a los Toros para el Apertura 2025 y Clausura 2026. Un jugador de jerarquía que llega a aportar calidad y liderazgo a nuestro proyecto deportivo. “
Al parecer no hubo resentimientos, ya que el jugador acaba de firmar con los sancarleños por el próximo año, es decir, hasta el Clausura 2026.