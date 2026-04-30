Ovacionan a Pilar Cisneros: “Que se quede, que se quede”

Durante la inauguración de una delegación policial en Hatillo, algunos pobladores ovacionaron a la diputada saliente Pilar Cisneros, luego de que el presidente Rodrigo Chaves la presentara ante el público como parte de los asistentes.

Los presentes aplaudieron y ovacionaron a Cisneros, por lo que el mandatario pidió que la aplaudieran por segunda vez.

“Que se quede, que se quede”, decían los presentes, frase a la que se sumó Chaves.