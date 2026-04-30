Ovacionan a Pilar Cisneros: “Que se quede, que se quede”

Chaves pidió un segundo aplauso para Pilar Cisneros durante una actividad en Hatillo

Durante la inauguración de una delegación policial en Hatillo, algunos pobladores ovacionaron a la diputada saliente Pilar Cisneros, luego de que el presidente Rodrigo Chaves la presentara ante el público como parte de los asistentes.

Los presentes aplaudieron y ovacionaron a Cisneros, por lo que el mandatario pidió que la aplaudieran por segunda vez.

“Que se quede, que se quede”, decían los presentes, frase a la que se sumó Chaves.

“Que se quede, sí. ¿Qué más podría pedir Costa Rica?”, dijo Chaves.