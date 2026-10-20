Otro más: Senasa decomisa 1,2 toneladas de pulpo en Golfito

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) decomisó 1.278 kilogramos de pulpo y 9 kilogramos de cambute en el sector de Kilómetro 35, en el cantón de Golfito, en un operativo en conjunto con Policía de Fronteras, INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas.

Foto: SENASA

De acuerdo con las autoridades, durante el proceso de inspección, detectaron inconsistencias en la documentación presentada para respaldar el origen del cargamento. Dichas irregularidades impidieron verificar la trazabilidad sanitaria y la procedencia exacta de los mariscos.

Por lo que se realizó decomiso de los productos pesqueros y del vehículo utilizado para trasladarlos; asimismo, procedieron a la destrucción total del cargamento y citaron a las personas involucradas ante la Fiscalía de Corredores.

Las instituciones participantes destacaron que la articulación interinstitucional fortalece los mecanismos de control y vigilancia en la zona.

Foto: SENASA