Otro más: Senasa decomisa 1,2 toneladas de pulpo en Golfito

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El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) decomisó 1.278 kilogramos de pulpo y 9 kilogramos de cambute en el sector de Kilómetro 35, en el cantón de Golfito, en un operativo en conjunto con Policía de Fronteras, INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas.
De acuerdo con las autoridades, durante el proceso de inspección, detectaron inconsistencias en la documentación presentada para respaldar el origen del cargamento. Dichas irregularidades impidieron verificar la trazabilidad sanitaria y la procedencia exacta de los mariscos.
Por lo que se realizó decomiso de los productos pesqueros y del vehículo utilizado para trasladarlos; asimismo, procedieron a la destrucción total del cargamento y citaron a las personas involucradas ante la Fiscalía de Corredores.
Las instituciones participantes destacaron que la articulación interinstitucional fortalece los mecanismos de control y vigilancia en la zona.