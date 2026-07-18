La Fuerza Pública interceptó este viernes dos cargamentos de licores presuntamente introducidos de manera ilegal al país, cuyo valor en el mercado nacional se presume sería de cinco millones de colones.

Las intervenciones se realizaron durante controles vehiculares efectuados en el distrito de Sabalito de Coto Brus.

El primer cargamento fue detectado en Cinco Esquinas y estaba compuesto por 4.455 unidades de diversos tipos de licores, cuyo valor podría superar los ¢4.5 millones.

El segundo decomiso se registró en Quebrada Mellizas, donde los oficiales interceptaron otro vehículo procedente de la frontera con Panamá, el cual transportaba 468 unidades de licores y refrescos, cuyo valor podría rondar el medio millón de colones.

Em ambos casos, no contaban con los respectivos registros sanitarios y la documentación que acreditara el pago de impuestos, por lo que la Policía de Control Fiscal decomisó los cargamentos para el trámite administrativo y judicial correspondiente.

Foto: MSP