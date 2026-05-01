Otro más: estafa con llamada falsa deja a víctima sin dinero

La Oficina Regional de Cóbano del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de fraude informático.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre del 2025 a las 8:00p.m. en Paquera, Puntarenas, cuando en apariencia la victima recibió una llamada telefónica de un supuesto funcionario de una cooperativa, quien le indicó que para otorgarle un token debía completar un formulario.

Luego de que la persona afectada brindara la información solicitada, la llamada fue finalizada y posteriormente el sospechoso realizó extracciones de dinero de la cuenta por medio del cajero automático.

Video: OIJ

Características del sospechoso:

Hombre, tez trigueña, de 35 a 45 años aproximadamente, contextura delgada, de 1.70 a 1.80 metros de estatura aproximadamente, vestía jacket color azul oscuro, camiseta color gris, utilizaba mascarilla, gorra color negro, un bolso tipo cangurera color azul y tenía un anillo en la mano izquierda.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.