Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) junto con SENASA decomisaron 1.800 cartones de huevos que contenían gusanos y humedad en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA).

De acuerdo con las autoridades, interceptaron un camión procedente de Cartago que ingresaba a las instalaciones del CENADA, esto como seguimiento al operativo realizado días atrás en Cartago donde decomisaron 5 mil kilos de huevo de dudosa procedencia.

Durante la inspección, se constató que parte del producto presentaba presencia de gusanos y humedad, condiciones que comprometen su inocuidad. Además, el producto no contaba con la trazabilidad correspondiente; por lo tanto, no se puede verificar su procedencia.