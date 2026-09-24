Otro magistrado anuncia intención de reelegirse

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El magistrado Jorge Araya García comunicó su interés en reelegirse como magistrado de la Sala Constitucional.

Así lo indicaron las autoridades de la Sala Constitucional por medio de un comunicado de prensa este jueves 24 de setiembre.

El constitucionalista ocupa el cargo de magistrado propietario de la Sala Constitucional desde el 2 de noviembre de 2018.

Su nombramiento vence el próximo 31 de octubre de 2026, motivo por el cual aspira a continuar su nombramiento por un periodo de ocho años.

Ahora el tema deberá ser evaluado por los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes decidirán si Araya será reelecto.

Es la primera vez que Araya busca su reeleción.