Otro golpe al PLP: Alcalde renuncia y se une al oficialismo

El Partido Liberal Progresista (PLP) volvió a sufrir una baja en sus filas luego de que el alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Segnini, anunciara su renuncia a la agrupación política liberal para respaldar al Gobierno y a la administración de la presidenta Laura Fernández.

La salida del jerarca municipal ocurre apenas un día después de que el exdiputado Gilberto Campos dejara la Secretaría General de la agrupación, argumentando que el partido debía asumir responsabilidades tras el fracaso en las pasadas elecciones y abrir paso a una renovación de sus liderazgos.

A través de un video publicado por la página Colosal Radio y Televisión, Segnini confirmó su decisión y aseguró que trabajará de la mano con el Ejecutivo.

“Hoy quiero decirles de manera oficial que he renunciado al PLP y voy a trabajar fuertemente a la par del gobierno, apoyándolo en todo lo que sea necesario“, manifestó.

Además, envió un mensaje directo a la presidenta Laura Fernández y a su gabinete, poniéndose a “su disposición”.

“Este servidor va a estar dispuesto a trabajar junto con ustedes en todo lo que el gobierno necesite para luchar por este cantón y por el resto del país”, señaló Segnini.

La renuncia del alcalde se suma a la de Gilberto Campos, quien presentó su dimisión como secretario general del PLP mediante una carta dirigida a la Asamblea Nacional del partido.

En ella afirmó que, tras las elecciones, correspondía “asumir con responsabilidad y reconocimiento personal” los resultados obtenidos y ceder el espacio a nuevos liderazgos. Campos también reveló que propuso una refundación del Partido y planteó construir “un nuevo nombre y una nueva marca” para la agrupación.

Las salidas se producen en medio de un fenómeno político que ha fortalecido al oficialismo en el ámbito municipal. En los últimos meses, varios alcaldes de diferentes partidos han abandonado las agrupaciones con las que fueron electos para respaldar el proyecto político de Laura Fernández, consolidando un bloque de gobiernos locales “rodriguistas” cercanos al Ejecutivo. Incluso, alcaldes afines al oficialismo asumieron el control de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)., reflejando el creciente peso político del movimiento rodriguista en el régimen municipal.