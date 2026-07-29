Otro club que desaparece

La Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol decidió suspenderle la licencia al equipo San Carlos FC que jugó en Liga de Ascenso, por amaños de partidos.

En ese club estuvieron los futbolistas Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Fabián Rodríguez, quienes habían sido suspendidos durante 15 años, cada uno, de toda actividad federada.

Según se logró determinar en la investigación hubo amaño de partidos y era algo evidente pues los marcadores aparecían muy altos.

El tema fue comunicado a todas las ligas. Para que actúen como se debe.

El club involucrado era el que en su momento tuvo la franquicia de Garabito.

Ya son dos los equipos expulsados, en vista de que lo mismo le pasó a Puerto Golfito por el mismo delito.