Otro club de primera división queda fuera de competencia

La Asociación Deportiva San Carlos enfrenta un nuevo golpe administrativo. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó este viernes que el Comité de Licencias suspendió la licencia del club norteño para la temporada 2026-2027.

La decisión se tomó luego de revisar la situación de los nueve equipos inscritos en la UNAFUT, donde se determinó que los sancarleños mantienen deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, el club no logró demostrar que se encontraba dentro de alguno de los supuestos de excepción contemplados en el Reglamento de Licencias.

Ante este panorama, la FCRF confirmó que la licencia permanecerá suspendida hasta que la institución cancele las obligaciones pendientes y cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La resolución llega el mismo día en que se determinó el ascenso automático de Escorpiones de Belén, luego de que Guadalupe FC fuera sancionado por una situación similar relacionada con la CCSS.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra