Otro candidato a gol del año: Vea el golazo que inunda las redes

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El mediocampista húngaro del Liverpool FC, Dominik Szoboszlai, levanta la mano para dejarse el Premio Puskas (gol del año) tras anotar un golazo de gran factura ante el Tottenham.

Sobre el cierre del encuentro y con un apretado 2-1 en Anfield, el mediocentro acomodó un balón con el pecho a larga distancia y remató en el aire sin dejar caer la pelota para poner el 3-1 definitivo al 90’+1.

🤯 ¡LOCURA DE GOLAZO!



🤯 ¡LO QUE HIZO SZOBOSZLAI!



🤯 LA CONTROLÓ DE PECHO, LA PRENDIÓ Y AL ÁNGULO.



ESPN 3 y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/iWy3rrtzJ7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 15, 2026

La anotación fue tan impresionante a la vista que ya muchos expertos futbolísticos y aficionados lo califican como un claro candidato a dejarse el título del mejor gol del año.