José Miguel Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto de Alajuela, anunció que reforzará la plataforma de la campaña presidencial de Laura Fernández.

Jiménez considera que este movimiento es clave de cara a las próximas elecciones presidenciales, que determinarán si Costa Rica “vuelve atrás o continúa este impulso transformador y próspero”.

Esto lo llevó a renunciar a la militancia del Partido Liberación Nacional (PLN) y afiliarse al Partido Pueblo Soberano (PPSO). El comunicado fue emitido este martes el 12 de agosto de 2025.

Foto: Isaac Villalta.

Jiménez destaca que ser alcalde de Río Cuarto representó un trabajo incansable de defensa y promoción de un proyecto de desarrollo local.

“En conversaciones e intercambios con los líderes del Pueblo Soberano, recibí su invitación a conformar un comité de trabajo de alto nivel para la elaboración de propuestas en materia de desarrollo local y buenas prácticas en gobiernos locales en la campaña de doña Laura Fernández para Presidencia de la República”, destacó en comunicado.

Jiménez fue elegido como primer alcalde en la historia de Río Cuarto, cantón que fue creado en 2017. Posteriormente, logró su reelección en 2024.

En ambas ocasiones formó parte del PLN.