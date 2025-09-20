Una vez más, Vinicius Jr. dejó ver su inconformidad con el Real Madrid, y se rumorea que podría buscar salir del club en la próxima ventana de fichajes de enero del 2026.

El delantero brasileño se molestó al ser sustituido al minuto 77 del partido ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu, siendo reemplazado por Rodrygo. A pesar de esto, el equipo merengue se impuso 2-0.

En conferencia de prensa, el director técnico merengue, Xabi Alonso, comentó sobre la reacción del brasileño. “Quizá cambié a Vinicius un poco pronto… Franco (Mastantuono) también se ha ido enfadado. A todos les sucede. Estoy contento con su partido”.

El equipo merengue regresará a la cancha el martes a la 1:30 p.m. hora nacional, cuando enfrente al Levante por la jornada 6 de La Liga.