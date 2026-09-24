Otra vez: Archivan proyecto para cierre de la DIS

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico acordaron archivar el proyecto que busca cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Se trata del expediente 25.070, que también buscaba trasladar todos sus recursos e investigaciones abiertas al Ministerio de Seguridad Pública.

Además, el presupuesto de la DIS se dividirá entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública en partes iguales.

Un informe de una subcomisión recomendó archivar la propuesta, lo cual fue aprobado por unanimidad en el órgano legislativo.

De acuerdo con los legisladores, la iniciativa no deja muy claro qué pasaría con el cierre de esta entidad dedicada a las labores de inteligencia.

Cambios necesarios

A pesar de que los diputados indicaron que la propuesta no era sólida, enfatizaron que es necesario hacer modificaciones dentro de la DIS,

En especial para establecer regulaciones de inteligencia y seguimientos, así como que el director de la DIS rinda cuentas sobre la gestión y resultados del ente.

Por este motivo, se presentará una propuesta de ley alterna con la intención de establecer regulaciones a la DIS en sus funciones.