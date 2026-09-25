Otra salida: Adrián Marín también fue despedido de Canal 7

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las salidas de colaboradores de Teletica continúan. El periodista Adrián Marín confirmó a este medio que fue despedido de la televisora, sumándose a los movimientos que se han registrado en los últimos días.

Foto: Redes sociales

“Hoy me despidieron, sí”, afirmó a Grupo Extra.

La salida de Marín ocurre en medio de una serie de cambios internos anunciados oficialmente por Televisora de Costa Rica, que confirmó la finalización de la relación laboral con varios colaboradores, además del cierre del programa 7 Estrellas.

La empresa explicó que estas modificaciones forman parte de una decisión para ajustar su estructura operativa y de programación, con el objetivo de responder a los cambios de la industria y renovar su oferta de contenidos.

Marín se suma así a otros rostros que han confirmado su salida de Canal 7, entre ellos los periodistas Daniel Céspedes y Miguel Calderón.

En el caso de Céspedes, el comunicador hizo pública su salida mediante redes sociales, donde señaló que Teletica le informó sobre su despido después de 14 años de trabajar para la empresa.

Por su parte, Calderón también confirmó a este medio que fue despedido de la televisora.

Hasta el momento, Teletica no ha detallado públicamente la cantidad de colaboradores afectados ni las razones particulares de cada salida.

En un comunicado firmado por Mario Nájera, gerente de Voz Institucional, la empresa indicó que no brindará declaraciones adicionales sobre el tema por respeto a la privacidad de las personas involucradas.