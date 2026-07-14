Otra municipalidad se suma a eliminar pago de ACAM en comercios

Tras un movimiento iniciado por el diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), otra municipalidad se sumó a eliminar el requisito del pago a la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) para obtener patentes comerciales.

Así lo informó la Municipalidad de Garabito, la cual se suma a los gobiernos locales de Desamparados, Guácimo y Puntarenas, quienes han eliminado dicho procedimiento alegando que no representa ningún beneficio para los cantones.

“La Municipalidad de Garabito, en su firme compromiso con la simplificación de trámites y la mejora regulatoria, informa a todos nuestros contribuyentes que, a partir de este 14 DE JULIO DE 2026, ya no se solicitará el certificado de ACAM como requisito para el otorgamiento o renovación de patentes comerciales”, señaló Francisco González, alcalde del cantón costero.

Según explicó el jerarca de la Municipalidad de Garabito, esto permitirá a los comercios trámitas sus permisos de forma más rápida al eliminar requisitos para obtener una patente en la zona, así como una simplificación de la tramitología.

“Avanzamos hacia una Municipalidad más ágil y cercana a sus necesidades. ¡Seguimos trabajando por un Garabito más competitivo y eficiente!”, agregó González.

Municipalidad se suma a la lista

Garabito se suma a la lista de municipalidades que han eliminado el hasta entonces requisito obligatorio de pago a ACAM para la utilización de música en establecimientos comerciales; esto como parte del pago a derechos de autor.

El primer gobierno local en hacerlo fue la Municipalidad de Desamparados, esto durante el la sesión del Concejo del pasado 6 de julio.

A esto se sumó la Municipalidad de Guácimo, cuya eliminación entró el vigencia el 7 de julio; así com Puntarenas, aprobado en sesión el 9 de julio.

El único gobierno local que ha mantenido el pago de ACAM pese a que se presentará una moción para su eliminación en el Concejo Municipal fue Cartago, donde la eliminación solo obtuvo un voto a favor, y se alegaron posibles sanciones de la Sala IV en caso de quitar dicho requisito.