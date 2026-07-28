Otra medalla para Gloriana

La gimnasta Gloriana Sánchez vuelve a celebrar por todo lo alto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ganar medalla de bronce en la final de cinta. Solamente fue superada por María Daniela González Maldonado de Guatemala y por Marina Malpica de México.

Esta presea se une a la que hoy mismo ganó, otro bronce, pero en aro. La herediana demuestra que además de talento sabe sobreponerse a la adversidad, ya que llegó a Dominicana después de una lesión en su rodilla derecha.

Después de estas justas participará en el XLII Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, el cual se efectuará en Alemania, del 12 al 16 de agosto.