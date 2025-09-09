Saprissa quedó fuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos y eso le repercute en el escalafón de equipos. La Concacaf dio a conocer el ranking más reciente y en él baja 5 lugares, por lo que se ubica en la casilla 53 general.
Alajuelense es el mejor de Costa Rica, al llegar al segundo lugar, mientras que le siguen Herediano (3) y Saprissa (5).
Los equipos:
.1 Olimpia (Honduras)
.2 Alajuelense (Costa Rica)
.3 Herediano (Costa Rica)
.4 Plaza Amador (Panamá)
.5 Saprissa (Costa Rica)
.6 Municipal (Guatemala)
.7 Motagua (Honduras)
.8 Antigua (Guatemala)
.9 Xelajú (Guatemala)
. 10 Marathón (Honduras)