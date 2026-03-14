La empresa Transportes 4×3 que daba el servicio de autobuses en las rutas 626 y 627 en Miramar de Puntarenas, anunció en sus redes sociales el fin del servicio.

“Hace aproximadamente 15 días habíamos tomado la decisión de no continuar operando la ruta. En ese momento surgieron algunas posibilidades que nos dieron la esperanza de poder mantener la operación por un tiempo adicional; sin embargo, lamentablemente ninguna de esas alternativas logró materializarse”, indicaron.

“Por esta razón informamos a nuestros usuarios que el día de hoy será el último día de operación del servicio por parte de Transportes 4×3”, agregó la empresa.

El alcalde de Miramar, Anthony Fallas indicó también en redes sociales que de forma temporal, los usuarios podrán utilizar los autobuses de la empresa Joalpa.

El jerarca municipal espera la decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) sobre una nueva adjudicación.

Ya son más de 100 rutas que se encuentran en abandono en el país, según datos oficiales del Consejo de Transporte Pública, como ha dado a conocer Grupo Extra.

La autoridad registra un total de 55 recorridos en aparente abandono, 38 en abandono, y 12 canceladas; siendo la primera registrada en 2015, mientras que la más reciente se dio en julio del año anterior; es decir, que desde hace una década el país pierde cerca de 11 rutas de autobús anuales.