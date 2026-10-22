Óscar Ramírez: “Supimos resolver lo que Motagua nos planteó”

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el empate 0-0 ante Motagua y destacó la capacidad de su equipo para corregir durante el partido los problemas que tuvo en el primer tiempo.

El estratega señaló que el conjunto hondureño intentó complicarlos con su dinámica y con el trabajo realizado por su entrenador.

“Creo que hoy tuvo Motagua un primer tiempo donde con su dinámica y el trabajo que ha hecho el profesor quiso confundirnos en un momento. Creo que supimos resolver lo que nos planteó”, explicó Ramírez.

El técnico rojinegro reconoció que durante los primeros 15 o 20 minutos su equipo tuvo dificultades, especialmente después de los rechazos, ya que Motagua lograba recuperar rápidamente la pelota y volver a atacar.

“Tal vez en el primer tiempo, no sé si unos 15 o 20 minutos ahí, sí tuvimos dificultad un poco con los rechazos y que nos volvían a ganar el balón, entonces se veía como que era un tema defensivo”, comentó.

Sin embargo, Ramírez destacó la reacción de sus jugadores después del descanso. Según explicó, Alajuelense ajustó algunos detalles y logró recuperar el control del encuentro.

“Creo que en un segundo tiempo ya donde corregimos cositas, volvimos a lo nuestro y tal vez sí se ve en un segundo tiempo manejable por nosotros y hasta con posibilidades, creo, de habernos llevado algo más”, afirmó.

Ramírez también tuvo palabras positivas para Motagua y su entrenador, a quien reconoció por el trabajo realizado en el conjunto hondureño.

“Sabemos que nos estamos enfrentando a un gran equipo, el profesor ha mejorado mucho, muy buen trabajo”, señaló.

Ahora, el técnico rojinegro apunta al partido de vuelta, donde Alajuelense buscará conseguir el boleto a una nueva final. Ramírez aseguró que el grupo tiene claro el objetivo y resaltó la actitud mostrada por sus jugadores.