Óscar Ramírez sobre Jafet Soto: “Él hace su show”

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El técnico manudo, Óscar Ramírez, no se quedó callado ante las declaraciones de Jafet Soto luego del empate entre Alajuelense y Herediano. El técnico rojinegro bajó el tono a las palabras de su colega y aseguró que la personalidad de Soto es parte de su manera de vivir el fútbol.

Soto había asegurado que Herediano fue superior durante el partido y, con tono irónico, dijo sentirse “muy feliz” de ver a la afición manuda celebrar un empate en su propia casa.

Ante esto, Ramírez fue directo al referirse al estratega florense y consideró que su forma de expresarse responde a un estilo muy particular.

“Él hace su show, hace su cosa y a ustedes de alguna manera les sirve. Cuando ves a una persona que habla ‘yo, yo, yo’, entonces uno entiende por qué. Son maneras de él”, manifestó Ramírez.

El técnico rojinegro incluso puso como ejemplo lo que ocurriría si él utilizara sus propios logros para respaldar cada una de sus declaraciones.

“Si yo me pongo a hablar de yo y voy aquí: que he ido a tres mundiales, que he sido campeón seis veces, que he sido de Centroamericana, y tiro todo para arriba y ustedes tienen que quedarse de alguna manera callados”, señaló.

Ramírez dejó claro que no pretende entrar en una disputa personal con Soto y atribuyó las diferencias entre ambos a sus distintas formas de interpretar el fútbol.

“Creo que esto es un tema de entender el fútbol. Él lo ve a su manera, yo lo veo de otra manera”, concluyó el estratega manudo.

Las declaraciones dejan así un nuevo capítulo en el pique entre dos técnicos con estilos muy diferentes, después de un empate que dejó opiniones encontradas sobre cuál de los dos equipos fue superior en el terreno de juego.