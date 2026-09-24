Óscar Ramírez sobre Alejandro Bran: “Fue difícil ver lo que pasó”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La salida de Alejandro Bran de Liga Deportiva Alajuelense fue algo que afectó al técnico Óscar Ramírez.

Ante la consulta de cómo vivió ese momento, confesó que lo tomó por sorpresa cuando el mediocampista incurrió en actos de indisciplina que lo dejaron fuera del club, así como de la Selección Nacional.

El “Machillo” manifestó que siempre quiere llevar una buena relación con los jugadores que tenga a cargo, así como de conversar y buscar la manera de aconsejarlos, pues busca un trato integral con sus futbolistas.

“Son temas difíciles, pero cuando pasa lo de este muchacho a mí me toma por sorpresa porque si hubo alguien a quien aconseje y trate de ayudar fue a él. Yo me siento tranquilo, aunque fue difícil ver lo que pasó”, dijo.

Bran salió de la Liga en mayo del 2026. Foto: Archivo

Ramírez expresó que le dolió ver las imágenes de lo ocurrido en un condominio en San José y espera que vuelva a tener un nivel que lo regrese a la Selección Nacional.

“Me duele porque es un muchacho con muchas condiciones. Siento que decirle que no a un entorno puede marcar la diferencia, entonces la toma de decisiones es vital”, sostuvo.

Bran se encuentra actualmente en el fútbol europeo, específicamente en el club Petrolul Ploiesti, de Rumania.

Allí ha encontrado estabilidad y regularidad, pues acumula 9 partidos jugados con un total de 761 minutos. Es decir, tiene un promedio de juego de 84,5 minutos por compromiso.