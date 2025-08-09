Alajuelense y Herediano se verán las caras por la fecha 3 del campeonato nacional, por lo que el DT manudo, Óscar Ramírez, atendió a los medios.

El estratega manudo aseguró que el nivel mostrado por los florenses hace que el juego sea catalogado como clásico, así como lo es con Saprissa.

“Hay cosas recientes, y creo que ya se ha vuelto como un clásico importante a nivel de lo que es Costa Rica, ya no solo Alajuela – Saprissa, sino que ahora entra Heredia con su empuje que ha tenido en los últimos años”, dijo el “Machillo” en rueda de prensa.

El cuadro rojinegro enfrentará a los rojiamarillos, mañana a partir de las 6 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.