Óscar Ramírez: “Lo Importante es Diciembre” 

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, habló en conferencia de prensa, tras el clásico y mencionó que el trabajo de su equipo no está terminado, ya que lo importante es celebrar en diciembre.

“Cuando el jugador está convencido de la idea da tranquilidad, en un momento ustedes reclamaban goles, juego, creo que ahora estamos en una muy buena dinámica”. mencionó el técnico rojinegro

Ramírez mencionó que la construcción de un equipo, no es fácil, ya que el entrenador puede ser Guardiola o Óscar Ramírez, ya que un plantel no se construye de la noche a la mañana, dictó el estratega liguista.

“En esto de gestionar es difícil, hay que ser fuerte en toma de decisiones sino también ejemplar. Me lo pongo a analizar como un hijo, aunque a uno le duele, hay que aplicarse, hay que hacer que los muchachos analicen sus situaciones por el bien del equipo”, sentenció Ramírez

El estratega alajuelense, alabó el trabajo de Michel, mencionando que es un muchacho con buenas condiciones que se le puede explotar más futbolísticamente por su estilo de juego.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra