El director técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, destacó la esencia del cuadro rojinegro como un aspecto determinante para la clasificación lograda en Copa Centroamericana.

Ramírez comentó que ha contado historias a sus jugadores sobre el pasado, para intentar volver a la esencia del club.

“La esencia de Alajuela siempre ha sido eso, siempre tiene sus problemáticas. Indistintamente de las variables que tengamos en contra, siempre hay que remar y no claudicar. Le he contado anécdotas a los muchachos de lo que ha pasado en tiempos atrás y la manera de salir de esto”, mencionó.

Además, hizo hincapié en la importancia de empapar a los jóvenes del equipo con la historia y esencia de la institución manuda.

“Ustedes no se imaginan lo que es tener en el banco a siete muchachos de la Sub-21 y la experiencia vivida es un aprendizaje tremendo, esa es la crianza que tenemos. Cada uno hizo su función, convencidos de poder sacar el partido”, dijo.

Alajuelense espera rival en semifinales de Centroamericana, saldrá de la serie entre Olimpia de Honduras y Cartaginés.

Resumen 🎥 Motagua vs Alajuelense | Cuartos de Final de Vuelta | Copa Centroamericana 2025 pic.twitter.com/rll56hRj5c — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 1, 2025

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra