Joel Campbell volvió a marcar con Alajuelense en un momento en el que su rendimiento había generado algunas dudas.

El atacante selló el triunfo rojinegro al anotar el 3-0 en el partido disputado este viernes ante Pérez Zeledón.

Tras el compromiso, el técnico manudo Óscar Ramírez se refirió al presente de Campbell y aseguró que el jugador ha intentado aportar al equipo dentro del rol que le corresponde.

“Con Joel, desde el momento en que se habló, se habló claro y él ha intentado estar ahí. Todos entendemos esto del fútbol y dentro del rol que está me parece que lo ha hecho muy bien. Tal vez la gente quiere más protagonismo, pero para mí lo importante es que el equipo rinda y esté en su mejor versión. Hay momentos en los que lo ocupo, como hoy, y en otros hay partidos complejos”, explicó el entrenador.

El gol también significó el fin de una racha para Joel Campbell, quien acumulaba 24 partidos sin anotar, aunque en varios de esos encuentros no tuvo minutos o no fue convocado.