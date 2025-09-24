El director técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se refirió a la expulsión del lateral izquierdo Ronald Matarrita durante el partido de la Copa Centroamericana frente al Motagua. El estratega señaló que la falta fue producto de una decisión errónea, aunque reconoció que la intensidad y la entrega del jugador terminaron jugándole en contra.

El timonel manudo reconoció que fue complicado sostenerse con diez jugadores durante el resto del encuentro, pero destacó que sus futbolistas se entregaron al máximo y agradeció el esfuerzo mostrado por todo el plantel.

Ahora, el próximo desafío para Ramírez será no solo plantear la remontada en la serie, sino también encontrar el equilibrio adecuado en la gestión de minutos y cargas físicas de sus futbolistas.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador