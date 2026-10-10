Óscar Izquierdo: “No necesito muletas ni padrinos”

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El exdiputado Óscar Izquierdo presentó este sábado su candidatura a la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN) con un discurso en el que aseguró haber enfrentado una “persecución política” por parte del Gobierno y defendió su independencia dentro de la agrupación.

“A mí no me compran, a mí no me doblegan porque soy un hijo de Liberación Nacional”, afirmó Izquierdo ante los asambleístas.

Su presentación rompió con el formato de los demás aspirantes, puesto que mientras hablaba, Izquierdo bajó a saludar a los delegados, recorrió el recinto y decidió pronunciar su discurso desde la última fila, en medio de los asambleístas.

“No necesito tampoco muletas ni padrinos. Soy un hijo de este partido y me he ganado esta posición a base de trabajo”, aseguró.

Izquierdo insistió en que, de resultar electo, buscará unir a los distintos sectores del PLN, desde empresarios y cooperativistas hasta trabajadores, mujeres y jóvenes.

También aseguró que, si no obtiene el respaldo necesario, continuará trabajando junto a quien resulte electo.

Izquierdo aseveró que el PLN debe recuperar las municipalidades y regresar al Gobierno en las próximas elecciones.