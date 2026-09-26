Óscar Izquierdo espera respaldo de Álvaro Ramos para presidir el PLN

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El exdiputado y ahora asesor legislativo del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo confirmó que disputará la presidencia del partido y aseguró que espera contar con el respaldo del excandidato presidencial Álvaro Ramos, con quien señaló que ya conversó sobre su aspiración y el rumbo que debería tomar la agrupación verdiblanca.

“Ojalá me respalde don Álvaro. Creo que lo voy a tener (el respaldo) porque he conversado con él largo y tendido sobre lo que debe ser Liberación Nacional y tenemos muchas coincidencias en ese sentido”, afirmó Izquierdo en declaraciones a Grupo Extra.

Izquierdo confirmó este 25 de setiembre que tomó la decisión de presentar su nombre para encabezar la agrupación.

El exdiputado dijo que Ramos mantiene un peso importante dentro del liberacionismo tras las últimas elecciones y reconoció que cualquier aspirante desearía tenerlo de su lado.

“Creo que todos los liberacionistas quisiéramos tener el respaldo de don Álvaro y de todas las figuras importantes de Liberación Nacional”, expresó.

Además, aseguró que espera que Ramos dé a conocer próximamente cuál será su posición frente a la contienda interna.

La posición de Izquierdo contrasta con la planteada recientemente por el actual presidente del PLN, Ricardo Sancho, quien pidió que la elección de la nueva cúpula se realice sin “interferencias” de Ramos ni de otros dirigentes de la agrupación.

La Asamblea Nacional verdiblanca se reunirá el próximo 10 de octubre para escoger a los integrantes de su nuevo Comité Ejecutivo Superior.

Foto: Asamblea Legislativa.

Tendrá competencia

Izquierdo no llegará solo a la contienda, puesto que el exdiputado Rolando González también confirmó que buscará suceder a Sancho al frente del partido.

Consultado sobre su rival, Izquierdo aseguró que ambos tienen derecho a buscar el cargo.

“Nuestro partido es un partido democrático e igual que cualquier otro compañero, tiene todo el derecho de participar. El resultado final se verá el día de la elección, pero siempre con un gran respeto y además particularmente con él, con mucho cariño que le tengo”, manifestó.

Exdiputado Rolando González. Foto: Archivo.

Midió respaldo

Izquierdo también reveló que tardó en confirmar públicamente su candidatura porque primero quiso conversar con los integrantes de la Asamblea Nacional y conocer el respaldo que podía tener entre quienes finalmente tomarán la decisión.

Según explicó, son 235 delegados y durante las últimas semanas ha procurado acercarse a ellos de manera individual.

“He estado revisando, conversando con los diferentes asambleístas para tener un nivel de mayor certeza. Llevo ya bastante tiempo de estar conversando con cada uno de los delegados”, señaló.

Aseguró que la respuesta obtenida en esas conversaciones fue uno de los factores que terminó por convencerlo de competir.

Óscar Izquierdo – Exdiputado del PLN “He estado revisando, conversando con los diferentes asambleístas para tener un nivel de mayor certeza. Llevo ya bastante tiempo de estar conversando con cada uno de los delegados”

“La inmensa mayoría me ha dicho que considera que yo presentara el nombre. Entonces, eso es un factor importante”, sostuvo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez. Foto: Archivo.

Busca más coordinación

En caso de resultar electo, Izquierdo plantea como uno de sus objetivos mejorar la coordinación entre la dirigencia partidaria y la fracción legislativa.

“No puede ser que el partido diga una cosa por un lado y la fracción por otro lado diciendo otra. Debe de haber una unidad de criterios”, afirmó. Incluso reconoció que anteriormente la coordinación entre ambas estructuras “quizás no era la más adecuada”. Ricardo Sancho – Presidente del PLN “Estamos entregando un partido mejor que el que teníamos hace cuatro años, en el sentido de sus finanzas, en el sentido de su organización, en la representación que hoy tienen los órganos políticos como la Asamblea Nacional”

También adelantó que buscaría un acercamiento con las estructuras cantonales, sectores y movimientos que integran Liberación Nacional.

A su criterio, una de las debilidades que ha tenido el partido durante los últimos años ha sido alejarse de sectores que históricamente formaron parte de su base, por lo que considera necesario reconstruir esos vínculos y definir con mayor claridad la ruta que seguirá la agrupación.