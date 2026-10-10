Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Óscar Izquierdo fue electo este sábado como nuevo presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), mientras que Miguel Guillén logró mantenerse en la Secretaría General de la agrupación.

Izquierdo obtuvo 119 votos de los asambleístas verdiblancos y asumirá el puesto que deja Ricardo Sancho, quien había anunciado previamente que no buscaría continuar al frente del partido.

Por su parte, Guillén consiguió 113 votos para reelegirse como secretario general, uno de los principales cargos ejecutivos dentro de la estructura liberacionista.

El resultado tiene además una lectura dentro de las corrientes que disputaron el control de la nueva dirigencia.

El excandidato presidencial Álvaro Ramos había recomendado públicamente el voto por Izquierdo para la presidencia y por Alexandra Blanco para la Secretaría General.

Ramos logró así que su candidato para encabezar el partido resultara electo, pero no consiguió colocar a su opción en la Secretaría General, donde Guillén consiguió mantenerse.

Horas antes de la votación, Ramos negó que ejerciera presiones sobre los delegados para favorecer a sus candidatos y defendió que hizo públicas sus preferencias mediante una carta abierta.

Así quedó la dirigencia

La Asamblea Nacional eligió además a Daniela Coll como vicepresidenta, con 187 votos.

Eder Hernández obtuvo la Subsecretaría General con 151 votos, mientras que Annie Saborío fue electa tesorera con 159 votos.

Rafael Vargas asumirá la Subtesorería tras recibir 174 votos y Óscar González fue escogido como fiscal con 146 votos.

Los resultados de la elección fueron: