Un 27 de agosto de 2024, el Deportivo Saprissa oficializó el regreso de Óscar Duarte a sus filas. Un fichaje que, en su momento, fue catalogado por muchos como una incorporación “bomba” e importante.

El saprissismo recibió con entusiasmo a uno de los zagueros más destacados de los últimos años, gracias a la trayectoria y el nombre que se había forjado tanto en la Selección Nacional como en el fútbol internacional. Sin embargo, casi un año después, la historia es muy distinta. Duarte, quien llegó con gran cartel, aún no logra consolidarse en su posición y se ha perdido varios encuentros. ¿La razón? Las lesiones. Molestias físicas constantes y repetitivas que han marcado esta segunda etapa del defensor en el club que lo vio nacer.

Desde su regreso, Saprissa ha disputado 52 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa Centroamericana, el Torneo de Copa y la Copa de Campeones de la Concacaf. De esos 52 compromisos, Duarte se perdió 22, lo que representa un 43% de los juegos del equipo.

En total, el defensor ha sufrido cuatro tipos diferentes de lesiones en el último año, las cuales lo han dejado fuera de competencia por 103 días (ver recuadro). Esto lo ha mantenido disponible para apenas el 57% de los partidos del “Monstruo” desde su regreso.

Para este inicio de temporada, Paulo César Wanchope no ha podido contar con él, ya que el defensor presenta una pubalgia, y hasta el momento no hay una fecha definida para su eventual regreso a las canchas.

Cabe recordar que Duarte cerró el semestre anterior con un nivel altísimo durante la Fase Final. Incluso le anotó a Alajuelense en la Final de la Segunda Fase, aunque fue expulsado en el partido de vuelta. Dicha sanción la purgó en la jornada inaugural del torneo, cuando Saprissa se enfrentó a Pérez Zeledón.