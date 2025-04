El expresidente de la República, Óscar Arias, afirmó este martes, luego que el actual gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa, que no sabe si dicho acto es producto de una represalia a las críticas que ha vertido a dicha administración, pero que esa acción no lo va a callar.

“Yo no sé si el que me hayan quitado la visa, es producto de una represalia, porque yo digo lo que pienso, escribo lo que digo, y ustedes y el mundo entero saben lo que pienso de estos temas. Y si alguien quiere utilizar una represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar”, afirmó el expresidente y premio Nobel de la Paz, a los periodistas desde su casa.