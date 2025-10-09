El expresidente de la República, Óscar Arias, hizo un llamado a las autoridades del Partido Liberación Nacional (PLN) a retomar el rumbo de la agrupación verdiblanca.
Esto debido a que Miguel Guillén, secretario general del PLN, le envió una invitación para participar en los eventos del 74 aniversario del partido, mismos a los cuales no podrá asistir debido a compromisos contraídos con anticipación.
Por medio de una carta a Guillén, el expresidente de la República urgió a que “se enderecen las velas” del partido y que le corresponde al candidato presidencial liberacionista contagiar de un nuevo espíritu.
“El partido debe tener cuidado de no caer en el conformismo de pensar que los costarricenses apoyarán siempre y ciegamente a Liberación Nacional”, afirmó Arias.
Para el exmandatario, se necesita una agrupación con liderazgo y rumbo en medio de la coyuntura nacional.
“Sin embargo, en esta época de incertidumbre y desasosiego, cuando vemos con preocupación el aumento del populismo, el autoritarismo, los discursos antisistema, la demagogia y la mentira convertida en ideología, Liberación Nacional tiene la obligación de levantar las banderas de la ilusión y la esperanza”, concluyó el expresidente de la República.