El expresidente de la República, Óscar Arias, hizo un llamado a las autoridades del Partido Liberación Nacional (PLN) a retomar el rumbo de la agrupación verdiblanca.

Esto debido a que Miguel Guillén, secretario general del PLN, le envió una invitación para participar en los eventos del 74 aniversario del partido, mismos a los cuales no podrá asistir debido a compromisos contraídos con anticipación.

Por medio de una carta a Guillén, el expresidente de la República urgió a que “se enderecen las velas” del partido y que le corresponde al candidato presidencial liberacionista contagiar de un nuevo espíritu.

“El partido debe tener cuidado de no caer en el conformismo de pensar que los costarricenses apoyarán siempre y ciegamente a Liberación Nacional”, afirmó Arias.

Para el exmandatario, se necesita una agrupación con liderazgo y rumbo en medio de la coyuntura nacional.