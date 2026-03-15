El expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, criticó el acuerdo en Costa Rica con Estados Unidos en temas de narcotráfico y crimen organizado.
Arias señaló que la reunión de los 12 mandatarios latinoamericanos con el presidente Donald Trump pierde importancia al no haberse realizado en la Casa Blanca.
“Dicho acuerdo es un despropósito para nuestro país, que no tiene ejército y representa, por tanto, una violación flagrante a nuestra Constitución Política”, dijo en redes sociales.