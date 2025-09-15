Tras los empates de Costa Rica ante Nicaragua y Haití, los aficionados pidieron la salida de Miguel “Piojo” Herrera en el Estadio Nacional.

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se reunió este lunes de manera extraordinaria para revisar los primeros partidos de la eliminatoria. Tras cerca de dos horas, confirmaron la continuidad del técnico.

“Esta sesión fue para analizar los juegos y conocer la visión de Miguel para los próximos. La continuidad nunca estuvo en duda”, aseguró Osael Maroto, presidente de la FCRF, quien reafirmó el apoyo del comité al cuerpo técnico pese a los resultados.

“Nunca estuvo en duda”, Piojo se queda. pic.twitter.com/1draIQU57W — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 16, 2025

La Tricolor visitará a Honduras el 9 de octubre y recibirá a Nicaragua el 13, ambos a las 8:00 p. m., compromisos clave rumbo a la Copa del Mundo 2026.