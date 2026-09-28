Osael Maroto no descarta un técnico extranjero para la Sele

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El presidente de la FCRF, Osael Maroto, se refirió al perfil del próximo entrenador de la Selección Nacional y dejó claro que la Federación no cerrará la puerta a un técnico extranjero tras la salida de Fernando Batista.
El jerarca explicó que la nacionalidad no será el principal criterio para escoger al nuevo estratega, sino su conocimiento y experiencia.
“No pasa por un tema de nacionalidad, pasa por un tema de conocimiento y experiencia. La apuesta que hicimos con Batista no tuvo resultados, pero eso no significa que fuera de nuestras fronteras no haya gente que nos vaya a llevar a los resultados que estamos esperando”, manifestó Maroto.
De esta manera, la FCRF mantiene abiertas las opciones mientras analiza quién será el encargado de asumir las riendas de la Tricolor.