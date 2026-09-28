Osael Maroto: “La confianza con Ronald continúa al 100%”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Los malos resultados de la Selección Nacional también pusieron sobre la mesa el trabajo de Ronald González, director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF). Sin embargo, el presidente de la Federación, Osael Maroto, aseguró que su continuidad no está en discusión.

Maroto explicó que este lunes sostuvo una reunión con González para analizar la situación, pero descartó que el cargo del director deportivo esté en riesgo.

“No es algo que esté en discusión, hoy nos reunimos con él para tomar esta decisión. La confianza continúa al 100% con él. El trabajo de él y de todos tiene que estar en evaluación, pero no fue un tema de discusión”, manifestó Maroto.

Las declaraciones se dan después de los últimos resultados de la Tricolor, que dejaron un ambiente de cuestionamientos alrededor del proceso encabezado por Bocha y del funcionamiento general de la Selección.

Pese a este panorama, la dirigencia mantiene su respaldo a González y asegura que su trabajo seguirá siendo evaluado, al igual que el del resto de integrantes de la estructura deportiva.