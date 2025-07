El Santos planteó una medida cautelar ante el ICODER pues señalan que el torneo no puede empezar hasta que a ellos les resuelvan.

Ronny Cortés, presidente del Santos de Guápiles, dio su versión en Extra Radio 92.3 F.M.

¿Por qué presentan una medida cautelar?

Es que nos ganamos el derecho de estar en la primera en la cancha y lo que hizo la Federación y licencias lo vemos como un atropello. Todo se hizo a derecho, la plata llegó de banco a banco. Vamos a seguir en la lucha, la federación no nos va a callar y si tenemos que ir al TAS iremos. No somos de tercera ni de cuarta.

¿Piden algo igual a la ADG?

Hay diferencia entre ellos y Santos, lo de nosotros fue un atropello gracias a chismes de algunos de la prensa, ustedes no porque sí son profesionales. Pedimos que el ICODER nos dé la razón para empezar a entrenar y hacer contrataciones, unas dos semanas para poder iniciar el campeonato con igualdad de condiciones.

¿Han hecho contacto con la Federación?

Nuestro abogado Luis Peraza ha hecho una invitación clara y un llamado para que conciliemos, pero ellos están con el tema de los 10 equipos. Esperamos a que nos llamen a hablar del tema, pero ellos le tiran a uno y son muy prepotentes, se creen dueños de la verdad. Ellos piensan que el fútbol es de ellos. Todos tenemos derecho a participar. No hemos cometido ningún ilícito y nada que hayan podido probar y por eso están molestos. No hablan de fútbol, sino que ofenden a Leo (Cova, gerente de ADG) y tiran cosas que no tienen sentido.

¿Han conversado con Osael Maroto, presidente de la Federación?

Me parece que esto es una falta del señor Osael porque nuestros equipos merecen respeto. Es el jefe y deja mucho que desear, más bien se esconde y estos problemas hay que solucionarlos. Ya contratamos a don Rodrigo Arias para ir al TAS. Se le puede venir encima una sanción al país, pero don Osael es muy orgulloso y no nos llaman para ponernos de acuerdo. Atropelladamente nos quitaron la licencia.

¿Cuántos jugadores tienen?

Tenemos 7 jugadores y de liga menor hay otros que queremos usar porque Santos siempre tiene muy buenas ligas menores. Con lo del técnico Walter (Centeno) con que lo llame está dispuesto a iniciar. Sino está don Horacio (Esquivel) que quiere trabajar con nosotros y promete organizar un equipo.