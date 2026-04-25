La paratleta tica Amalia Ortuño llegó a su segundo día de competencias en el Grand Prix de Rabat, Marruecos, en el que logró un quinto lugar en la prueba de lanzamiento de Jabalina. De esta forma cumple su objetivo y quedar muy cerca de clasificar al Mundial de Paratletismo Uzbekistán 2027.

“Salgo satisfecha. La jabalina no ha sido el implemento en el que nos hemos enfocado en este período de entrenamiento, pero igual, la planificación se cumplió, queríamos buscar la marca y se hizo, estamos muy contentos con el resultado obtenido” indicó junto a su característica sonrisa.

En el Lanzamiento de Jabalina clase F56 consiguió una marca de 13.89 metros, lo que la deja virtualmente clasificada al Campeonato Mundial de Paratletismo Tashkent 2027 en Uzbekistán.

Se logró la marca

José Andrés Pacheco, entrenador de Amalia, habló de la planificación. “Tomamos como referencia las marcas mínimas que realizamos en el Mundial de Paratletismo realizado en Nueva Delhi en 2025 donde la marca para clasificar fue de 13.50m. El enfoque de hoy era la marca y se logró”,