Ortega recibe condena total del Congreso costarricense

Las recientes declaraciones del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que tiró por la borda la vía electoral en el país del norte, provocaron reacciones de rechazo en varios sectores de la política costarricense.

Las cinco fracciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se pronunciaron y presentaron mociones al Plenario del Congreso.

En el marco del 47 aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio, Ortega aseguró que en Nicaragua no “volverá a haber elecciones”.

“Aquí no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo Ortega en su discurso.

El dictador aseguró que trabajará con la Asamblea Nacional (Congreso), bajo su control, y con las instituciones correspondientes para crear “leyes” que “pongan un muro” a los opositores, en su mayoría en el exilio a raíz del estallido de la crisis sociopolítica el 18 de abril de 2018, después de unas fallidas reformas al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).

Rechazo de mociones

Aunque tres fracciones presentaron mociones, solamente la que presentó el PPSO fue aceptada por unanimidad por parte de los diputados.

El legislador oficialista, José Miguel Villalobos, defendió la decisión de su bancada de rechazar las otras dos mociones, aseverando que las mociones de la oposición instaban al Poder Ejecutivo a redireccionar sus relaciones con Nicaragua.

“Si realmente la oposición hubiera querido que aprobaran sus mociones relacionadas con el tema de cuestionar las declaraciones del dictador Daniel Ortega, hubiéramos presentado una sola moción”, dijo Villalobos.

La moción del FA pretendía instar a la Presidencia de Costa Rica a promover en los foros internacionales la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, lo que Villalobos consideró que es inconstitucional.

Intercambio de notas diplomáticas

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se pronunció ante las declaraciones de Ortega y aseguró que Costa Rica siempre apoya y abogará las elecciones libres.

A la vez, reiteró que, debido a la falta de garantías en las elecciones del 6 de noviembre de 2021, en las que Ortega se autoproclamó ganador luego de encarcelar a opositores, Costa Rica no reconoció los resultados.

La posición de Costa Rica provocó reacciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que calificó de “atrevidas” las aseveraciones costarricenses.

“Desconocemos las atrevidas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y ratificamos que los asuntos nacionales son propios de cada Estado independiente, y que Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y, como cualquier otro país tiene y mantiene, el Gobierno de Costa Rica”, señalaron.

Por su parte, el expresidente y actual ministro de Hacienda y de Presidencia, Rodrigo Chaves, reaccionó a las declaraciones de Ortega, aunque evitó brindar mayores consideraciones.

“Gracias a Dios, Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones, Dios mediante. Gracias”, respondió Chaves al ser consultado por periodistas durante una visita que realizó el exmandatario a diputados del PPSO.

A consideración del politólogo Sergio Araya, la reacción de sectores políticos costarricenses se debe a que ese tipo de declaraciones marca un contraste con la tradición democrática de Costa Rica.

“Básicamente porque en un país con tradición democrática como es Costa Rica, un régimen que abiertamente exprese que podría no haber elecciones, contraviene lo que es el sistema costarricense”, expresó Araya.

Claudia Dobles Diputada CAC “Quisiéramos saber cómo van a impactar estas declaraciones antidemocráticas las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua”.

Abril Gordienko Diputada del PUSC “El dictador Ortega se quitó todos los disfraces que tenía de supuesta democracia en su país. No puedo más que condenar esa decisión”.

Andrea Valverde Diputada del PLN “Instamos a la comunidad internacional a mantener una posición firme en respeto a la democracia, el Estado de derecho y los derechos del pueblo nicaragüense”.

Wilson Jiménez Diputado del PPSO “Manifestamos nuestro compromiso con la democracia y nos solidarizamos con el pueblo y los perseguidos políticos de ese país”.