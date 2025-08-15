Managua (AFP). – El gobierno de Nicaragua acusó este jueves a un general retirado, exaliado del presidente Daniel Ortega, y a su hijo de utilizar empresas fantasmas para “lavar dinero” en la operación de una planta geotérmica.

El militar y exguerrillero Álvaro Baltodano Cantarero era un importante operador político y de inversiones del gobierno sandinista, pero la Procuraduría General de Justicia lo acusó a él y a su hijo de blanqueo de capitales.

Los Baltodano están acusados de haber “diseñado” desde la empresa Momotombo Power Company un “entramado” de “20 sociedades de papel” para “lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal”, dijo la Procuraduría en un comunicado.

Opositores nicaragüenses exiliados atribuyen sus arrestos a una purga interna en los círculos del poder encabezada por Rosario Murillo, la poderosa copresidenta y esposa de Ortega, con el aval de su marido.

El general Baltodano fue arrestado en mayo y condenado a 20 años de cárcel por “traición a la patria”, según medios nicaragüenses editados en el exilio.

Un mes después, la policía detuvo a su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy, de nacionalidad nicaragüense-mexicana, de acuerdo con el diario digital Confidencial.

Su empresa operaba la planta de energía geotérmica Momotombo, en el departamento norteño de León, y tras las “evidencias” el contrato de concesión fue cancelado de “manera definitiva”.