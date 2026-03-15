Un sujeto fue detenido por la Policía Municipal de San Pablo de Heredia como sospechoso de estafar a personas adultas mayores.
Según dieron a conocer las autoridades del cuerpo policial municipal, ya habían alertado sobre la presencia del sujeto en la zona.
La policía municipal indicó que, tras la coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el sujeto fue llevado a celdas de tribunales para continuar con el caso.
En apariencia, el sujeto habría estafado a una adulta mayor con “paseos millonarios”, por lo cual ya estaba en la mira de las autoridades, como parte de una investigación denominada caso “Orquídeas Millonarias”.