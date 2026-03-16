La Orquesta Universal fue parte de uno de los momentos más llamativos de la primera fecha del PicNic Festival Centroamérica 2026, al compartir escenario con el artista internacional Yandel en el espectáculo “Yandel Sinfónico”. La propuesta musical combinó los sonidos característicos del género urbano con arreglos orquestales, creando un espectáculo cargado de energía que logró cautivar a los asistentes del festival, considerado uno de los eventos musicales más relevantes del país.

La agrupación sinfónica, dirigida por el maestro Alejandro Gutiérrez y conformada por destacados músicos costarricenses, aportó el peso y la elegancia de una formación orquestal a un repertorio que fue coreado por miles de personas durante la jornada.

“Para nosotros fue un honor acompañar a un artista internacional como Yandel en un espectáculo de esta magnitud. Este tipo de producciones demuestra el extraordinario nivel de los músicos costarricenses y la capacidad de La Orquesta Universal para participar en espectáculos internacionales de gran formato”, señaló el productor Arnoldo Castillo, creador del proyecto.

Con esta participación, la agrupación reafirma su capacidad para integrarse a producciones musicales de gran escala y colaborar con artistas internacionales.